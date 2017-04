Wien (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld zur Q1-Berichtssaison sind nennenswerte Unternehmensmeldungen heute sehr dünn gesät, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) habe gestern die Übernahme von Straight Path Communications (ISIN: US8625781013, WKN: A1W241, Ticker-Symbol: 5I0) für USD 1,6 Mrd. in Aktien bekannt gegeben. Straigth Path sei einer der größten Eigentümer im 28 und 39 Gigahertz-Frequenz Spektrum und solle es AT&T ermöglichen, beim bald bevorstehenden 5G-Ausbau in den USA im Mobilfunkbereich gegenüber dem Markt-Leader Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) die Nase vorne zu haben. Es sei dies nach Fiber Tower Corp. im Januar bereits die zweite Transaktion dieser Art von AT&T.



Der französische Luxusgüter-Hersteller LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) gestern nachbörslich ausgezeichnete Quartalszahlen berichten können. Der Gesamtumsatz habe sich im Jahresvergleich um 15% auf EUR 9,88 Mrd. erhöht, wobei alle Divisionen ein zweistelliges Wachstum erreicht hätten. Das organische Umsatzwachstum habe 13% ggü. den Analystenerwartungen von lediglich 8% betragen. (11.04.2017/ac/a/m)





