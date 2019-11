Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (04.11.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) von 38 USD auf 40 USD.Der Umsatz sei in Q3/2019 wie erwartet um 2,5% y/y zurückgegangen. Auf der Ergebnisebene habe das berichtete Nettoergebnis einen überraschend deutlichen Rückgang um 21,6% y/y verzeichnet. Auf bereinigter Basis habe das EPS aber im Rahmen der Erwartungen gelegen. Neben den Q3-Zahlen habe AT&T auch erstmals einen Ausblick für die kommenden drei Jahre präsentiert, mit denen der Konzern in einigen Teilen den Vorschlägen seines neuen Großaktionärs Elliott nachkomme. Komme es zu keiner nennenswerten Konjunktureintrübung in den USA bzw. entwickle sich der US-Telekommunikationsmarkt nicht unerwartet anders - was nach Meinung des Analysten angesichts der möglichen Fusion zwischen Sprint und T-Mobile US durchaus der Fall sein könnte - erachte er die Zielsetzungen für ambitioniert, aber erreichbar.Jost habe seine Erwartungen für 2019 für das berichtete EPS auf 2,23 (alt: 2,40) USD gesenkt und für das bereinigte EPS auf 3,59 (alt: 3,55) USD erhöht. Für 2020 haben der Analyst seine EPS-Prognosen aufgrund einer niedrigeren Aktienanzahl moderat angehoben (berichtet: 2,61 (alt: 2,56) USD; bereinigt: 3,65 (alt: 3,60) USD).Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die AT&T-Aktie. (Analyse vom 04.11.2019)Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:35,125 EUR +0,90% (04.11.2019, 17:05)