NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

38,83 USD +2,10% (27.07.2017, 15:48)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (27.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Der Umsatz sei in Q2/2017 infolge des anhaltend schwachen Mobilfunkgeschäfts wie erwartet erneut um 1,7% y/y zurückgegangen. In Bezug auf die Ergebnisentwicklung habe der Konzern aber prozentual zweistellige Zuwächse verzeichnen können, die im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten bzw. beim bereinigten Nettoergebnis diese sogar deutlich hätten übertreffen können. Nachdem AT&T im Verlauf des Vorquartals zum ersten Mal in der Firmengeschichte insgesamt Mobiltelefon-Kunden verloren habe (Mobilfunkvertragskunden: -191 Tsd.), habe diese Kennzahl nun in Q2/2017 überraschenderweise wieder zulegen können und zwar um +127 (Marktkonsens: -23) Tsd. Mobilfunkvertragskunden. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr habe AT&T bestätigt.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die AT&T-Aktie von weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel werde von 43 USD auf 40 USD gesenkt. (Analyse vom 27.07.2017)Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:33,165 EUR +1,73% (27.07.2017, 15:46)