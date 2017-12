Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (04.12.2017/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) weiterhin zu halten.AT&T habe im Oktober 2016 die Übernahme von Time Warner für 85,4 Mrd. USD verkündet. Dadurch könnte AT&T eine eigene und relativ kostengünstige Produktion von lukrativen TV- und Medien-Inhalten mit Alleinstellungsmerkmalen (z.B. "Game of Thrones" über Pay-TV-Sender HBO) sein Eigen nennen. Mit diesen Inhalten wäre eine gesteigerte Attraktivität der eigenen Mobilfunk-, Festnetz-, Internet- und TV-(Infrastruktur-)Angebote zu realisieren. Diese wiederum würde AT&T helfen, in einem gesättigten US-Markt eine gute Wettbewerbsposition u.a. gegen Streaming-Newcomer wie Netflix und Amazon sowie Internet-Werberiesen wie Facebook und Google zu behaupten.Seit kurzem jedoch gebe es starken Widerstand und eine offizielle Klage gegen die Übernahme durch die Wettbewerbshüter des US-Justizministeriums. Das "Termination Date" für die Time Warner Übernahme sei daher von 2017 auf April 2018 verschoben worden. Grund hierfür dürfte die Abneigung von Trump gegen die Berichterstattung von CNN (Teil von Time Warner) sein. Andererseits habe Trump aber auch weniger Regulierungshürden für US-Unternehmen versprochen und zudem der CEO AT&Ts die avisierte Steuerreform von Trump gelobt, um bei deren Gelingen zusätzlich 1 Mrd. USD in neue Jobs in den USA zu investieren. Die Klage des US-Justizministeriums dürfte dabei abgewiesen werden, da es sich um eine "vertikale" Übernahme und nicht um eine "horizontale" handle.Die US-Regulierungsbehörde FCC wolle das Ende der so genannten Netzneutralität in den USA in Kürze per Abstimmung durchsetzen. Damit wäre eine "Überholspur" im Internet zulässig, was sich Infrastrukturinhaber wie AT&T von "Großkunden" wie Netflix zukünftig gut bezahlen lassen könnten. Die Entwicklung der (Video-) Kundenzahlen, das intensive Wettbewerbsumfeld auf dem US-Mobilfunkmarkt sowie die avisierten Übernahme von Time Warner sehe Szymczak als Hauptrisiken für die AT&T-Aktie an.Börsenplätze AT&T-Aktie: