Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (18.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Analyst Amir Rozwadowski von Barclays:Amir Rozwadowski, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) von 39 auf 41 USD.Er ist der Ansicht, dass die Fähigkeit von Service Providern, steigende Investitionen ins Netzwerk besser zu monetarisieren, zu den wichtigsten Themen in 2018 gehört, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Hinzu kommen steigende Ausgaben im Jahresverlauf, verbessertes Investitionsumfeld sowie die laufende Migration in die Cloud. Rozwadowski hat seine EPS-Schätzungen für AT&T teilweise angepasst.Amir Rozwadowski, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "equal-weight"-Votum für die AT&T-Aktie bestätigt und das Kursziel von 39 auf 41 USD angehoben. (Analyse vom 17.01.2018)Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:30,20 EUR +0,33% (18.01.2018, 10:27)