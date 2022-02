Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AT&S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:

45,85 EUR +4,80% (03.02.2022, 13:09)



Wiener Börse-Aktienkurs AT&S-Aktie:

45,95 EUR +6,12% (03.02.2022, 13:19)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wiener Börse-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (03.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AT&S habe am Donnerstag glänzende Neun-Monats-Zahlen vorgelegt. Sowohl Umsätze als auch Ergebnis habe der österreichische Leiterplatten-Hersteller (IC-Substrate) kräftig steigern können. Ein neues Werk im Reich der Mitte und eine gute Nachfrage hätten dabei geholfen. Und: Die Österreicher würden ihre Prognosen für das Gesamtjahr anheben.Bei AT&S seien die Erlöse im Berichtszeitraum um 30 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro geklettert. Der operative Gewinn sei dabei ebenfalls um 30 Prozent auf 244 Millionen Euro gewachsen. Das Konzernergebnis sei überproportional um 68 Prozent auf 62 Millionen Euro verbessert worden.Mit den starken Zahlen im Rücken würden die Österreicher noch optimistischer beim Ausblick. Beim Umsatz gehe das Unternehmen nun für das Geschäftsjahr 2021/2022 von einem Wachstum von 28 bis 30 Prozent - auf etwa 1,5 Milliarden Euro (im Vorjahr: 1,2 Milliarden Euro) aus. Bisher hätten die Prognosen in einer Bandbreite zwischen 21 bis 23 Prozent gelegen. Die bereinigte EBITDA-Marge solle weiterhin zwischen 21 bis 23 Prozent betragen.Und: Der Technologiekonzern habe frühere Aussagen bestätigt, wonach für das Geschäftsjahr 2025/26 ein Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro an - das entspreche einem jährlichen Wachstum von rund 27 Prozent - und eine operative EBITDA-Marge von 27 bis 32 Prozent angepeilt werde. Es wäre nicht verwunderlich, wenn auch diese Prognose noch erhöht würde.Vor dem Hintergrund sei das neue Werk in China der größte Wachstumstreiber gewesen. Und die Expansion gehe weiter. Das Unternehmen plane für neue Kapazitäten und Technologien im laufenden Geschäftsjahr ein Investitionsvolumen von bis zu 700 Millionen Euro.Die AT&S-Aktie gewinne am Donnerstag mehr als acht Prozent auf 46,95 Euro und sei damit Tagesgewinner im ATX AT&S habe bereits im vergangenen Jahr zu den Top-Performern in Österreich gehört und dürfte aufgrund der Zahlen beziehungsweise Wachstumsperspektiven auch in diesem Jahr zu den Börsenstars zählen. Vor dem Hintergrund sei auch ein (deutlich) höheres 2022er KGV als 21 (Peer: 16) gerechtfertigt.Kurzum: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, da auch das Chartbild top aussieht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur AT&S-Aktie. (Analyse vom 03.02.2022)