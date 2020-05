Xetra-Aktienkurs ATOSS Software-Aktie:

178,00 EUR -2,20% (14.05.2020, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs ATOSS Software-Aktie:

180,00 EUR -1,91% (14.05.2020, 11:05)



ISIN ATOSS Software-Aktie:

DE0005104400



WKN ATOSS Software-Aktie:

510440



Ticker-Symbol ATOSS Software-Aktie:

AOF



Kurzprofil ATOSS Software AG:



Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus.



ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 6.500 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com. (14.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ATOSS Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) unter die Lupe.Der deutsche IT- und Softwarespezialist helfe den Unternehmen mit ihrem Produktangebot hochflexibler Instrumente Steuerungsaufwände transparent, effizient und zeitnah umzusetzen. Hierdurch werde die Kosteneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der sich abzeichnenden Rezession gestärkt. Das sei vor Kurzem mit den Zahlen zum ersten Quartal eindrucksvoll belegt worden. Der Umsatz habe deutlich um 17% auf 19,8 Mio. Euro gesteigert werden können. Die EBIT-Marge habe starke 26% erreicht!Ebenfalls erfreulich: Die starke Entwicklung der Auftragslage, die auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen durch einen besonders hohen Auftragsbestand bei Softwarelizenzen und einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze gekennzeichnet sei. Dank der hohen Stabilität des Geschäftsmodells durch den steigenden Anteil wiederkehrender Umsätze im Rahmen der Cloud-Transformation dürfte ATOSS Software ähnlich wie schon in der Finanzkrise 2008/09 den Wachstumskurs ohne größere Delle fortschreiben.Am 21. Februar habe die ATOSS Software-Aktie ein Jahreshoch bei 194,50 Euro markiert. Im Rahmen des Corona-Crash seien das Papier in Sippenhaft genommen worden. Am 19. März habe die Talfahrt bei 96 Euro ihren Höhepunkt erreicht. Schnäppchenjäger hätten beherzt zugegriffen und Unterstützung durch einen positive Newsflow bekommen. Das Ergebnis: Die ATOSS Software-Aktie kratze bereits wieder am Jahreshoch. Angesichts der weiterhin guten Perspektiven dürfte nach einer kurzen Verschnaufpause die 200-Euro-Marke attackiert und die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.05.2020)Börsenplätze ATOSS Software-Aktie: