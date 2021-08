Börsenplätze AS Roma-Aktie:



Kurzprofil AS Roma SpA:



AS Roma SpA (ISIN: IT0001008876, WKN: 938439, Ticker-Symbol: RO9, Borsa Italiana-Symbol: ASR, NASDAQ OTC-Symbol: ASRAF) ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich der professionellen Sportstätten tätig ist. Das Unternehmen ist im Betrieb und Management der AS Roma Fußballmannschaft tätig. Die Gesellschaft ist u.a. an der Organisation von Fußballspielen beteiligt, zu denen der Ticketverkauf, der Verkauf von Fernseh- und Radiorechten für die Spielübertragungen und Rechte an der Marke gehören. (27.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AS Roma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AS Roma SpA (ISIN: IT0001008876, WKN: 938439, Ticker-Symbol: RO9, Borsa Italiana-Symbol: ASR, NASDAQ OTC-Symbol: ASRAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei geschafft: Der AS Roma habe sich souverän für die neu geschaffene Europe Conference League qualifiziert. Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel bei Trabzonspor hätten die Römer im heimischen Olympiastadion durch ein 3:0 alles klargemacht. Es sei nun der dritte Sieg im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer José Mourinho gewesen.Natürlich seien die bisherigen Gegner Trabzonspor und in der Meisterschaft AC Florenz noch keine absoluten Hochkaräter gewesen, dennoch bleibe die Stimmung im Lager von AS Roma dadurch weiterhin gut.Zumal man am Transfermarkt auch bisher gut vorangekommen sei. So habe mit dem portugiesischen Nationaltorwart Rui Patrício die wohl größte Baustelle der letzten Jahre geschlossen werden können. Durch den Kauf des 23-jährigen Matías Viña sei der verletzungsbedingte Ausfall von EM-Shooting-Star Spinazzola kompensiert worden. Mit dem 23-jährigen Talent Tammy Abraham und Eldor Shomurodov hätten zudem zwei spannende Stürmer verpflichtet werden können. Im Gegenzug seien mehrere ältere Großverdiener wie etwa der 34-jährige Pedro (zu Lazio Rom) oder der 35-jährige Edin Dzeko (Inter Mailand) verkauft worden.Gelinge es Mourinho, mit einer deutlich verjüngten Mannschaft um die Champions-League-Plätze mitzuspielen, dürfte dies an der Börse sicherlich honoriert werden. Der Auftakt sei schon einmal geglückt, die Euphorie im Verein und bei den Fans sei spürbar.Mutige können bei der spannenden AS Roma-Aktie weiterhin zugreifen (Stopp: 0,33 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link