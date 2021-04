Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (21.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ASML habe heute Morgen die Q1-Zahlen vorgelegt. Der Nettogewinn habe sich auf 1,33 Mrd. Euro belaufen, statt 1,08 Mrd. Euro. Die Erwartungen seien also deutlich übertroffen worden. Das Umsatzziel habe man auf 30% angehoben. Das Thema Halbleiter werde die Marktteilnehmer weiter beschäftigen. Man bekomme Klagen mit, dass es keine Chips gebe. Einem der wichtigsten Unternehmen in der Branche, ASML, komme das sicherlich zugute. Die Aktie notiere im Plus. ASML wäre durchaus eine interessante Geschichte, wenn nicht der Riesenabstand zur 200-Tage-Linie, der den Aktienprofi etwas vorsichtiger werden lasse. Sollte die ASML-Aktie ein bisschen stärker zurücksetzen, so in den Bereich 480 Euro (nach den Zahlen wahrscheinlich nicht gleich), dann könnte man durchaus mal eine Position wagen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.04.2021)