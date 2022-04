Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (20.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der niederländische Hersteller von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie, ASML, habe heute früh seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 präsentiert.Wie erwartet sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im abgelaufenen Quartal rückläufig gewesen. Mit EUR 3,5 Mrd. sei das Ergebnis jedoch leicht besser ausgefallen als erwartet. Nicht miteinberechnet worden sei hier Ausstattung im Wert von ungefähr EUR 2 Mrd., welche auf Kundenanfrage bereits ausgeliefert worden sei, bevor sie vollständig habe getestet werden können. Dies solle in den kommenden Quartalen berücksichtigt werden.Beim Gewinn zeichne sich ein ähnliches Bild. Im ersten Quartal habe das Unternehmen EUR 695 Mio. erwirtschaften können und liege damit deutlich unter den Vorjahreswerten, jedoch über den Erwartungen.Die Nachfrage nach Chip-Belichtungsmaschinen sei nach wie vor hoch, was an den ungefähr gleichbleibenden Auftragseingängen im letzten Quartal zu erkennen sei. Laut der Geschäftsführung würden jedoch die Produktionskapazitäten nicht ausreichen, um diese zu befriedigen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die ASML-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: