Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

161,16 EUR +4,68% (17.10.2018, 12:01)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

161,94 EUR +4,48% (17.10.2018, 12:01)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (17.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Analyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) von 184 auf 154 EUR.ASML habe in Q3 die Erwartungen des Marktes größtenteils übertroffen. Die Anzahl der neu bestellten Lithografie-Maschinen habe dabei wieder auf höherem Niveau gelegen. 5 Neubestellungen bei den mit über 100 Mio. EUR sehr teuren EUV-Maschinen hätten zusammen mit dem Auftragswert aller Neubestellungen die Erwartungen erfüllt. Der zuletzt publizierte Auftragsbestand habe bei 6,7 Mrd. EUR gelegen. 5 EUV-Maschinen und damit weniger als erwartet hätten umsatzwirksam an Kunden ausgeliefert werden können. Der durchschnittliche Ertrag pro Maschine bei allen Auslieferungen sei zum Vorquartal deutlicher angestiegen.Bei Dienstleistungen habe ASML die erwarteten Ergebnisse gut erfüllen können. Die F&E- und Verwaltungsausgaben seien deutlicher angestiegen, die Mittelzuflüsse seien im Vorjahresvergleich besser gewesen. Es seien Aktienrückkäufe auf relativ hohem Niveau getätigt worden.Die Prognosen für Q4/2018 hätten oberhalb der Erwartungen gelegen. Das Management sei trotz begrenzter EUV-Kapazitäten und eines moderateren Wachstums bei Speicher-Chips für H2/2018 und 2019 anhaltend zuversichtlich und wolle hierzu auf seinem in Kürze stattfindenden Kapitalmarkttag genauer informieren. Die Zuverlässigkeit der EUV-Maschinen solle mittlerweile in einem 4-Wochenzeitraum bei über 125 wph (Wafer pro Stunde) 85% erreicht haben und in H2/2019 bei über 155 wph 90% betragen. ASML wolle in den Folgejahren durch die neue EUV-Technologie die Einhaltung des Moore'schen Gesetzes ermöglichen und damit deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse erzielen. Dies zeige sich schon in einer recht hohen Bewertung der Aktie. Zudem sei das Geschäftsumfeld von ASML sehr kapitalintensiv und zyklisch, was Szymczak als Hauptrisiko für die Aktie ansehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ASML-Aktie: