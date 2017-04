Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

119,65 EUR -0,04% (20.04.2017, 10:25)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (20.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).Das Unternehmen hab in Q1 erneut sowohl Umsatz(+45,8% y/y) als auch ergebnisseitig (bspw. Nettoergebnis: +128,3% y/y) deutlich zulegen und die Erwartungen erneut durchweg übertreffen können. Der Ausblick für Q2 habe weitestgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. ASML stelle demnach für das aktuelle Quartal einen Nettoumsatz zwischen 1,9 und 2,0 (Vj.: 1,7) Mrd. Euro in Aussicht, worin rund 200 Mio. Euro an EUV-Erlösen enthalten seien. Die Bruttomarge solle zwischen 43% und 44% (Vj.: 42,6%) liegen.Obwohl ASML seit Q2/2016 durchweg besser als erwartete Quartalszahlen habe liefern können und die langfristigen Aussichten sehr positiv seien, sehe der Analyst den Titel weiterhin als deutlich zu hoch bewertet an. Sämtliche Bewertungskennziffern lägen signifikant über denen der Vergleichsgruppe, weshalb er weiterhin ein hohes Abwärtsrisiko bei dem Papier sehe, das schon seit Jahresanfang um rund 12% gestiegen sei und seit Mitte Dezember 2016 regelmäßig neue Allzeithochs erreiche.Börsenplätze ASML-Aktie:Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:120,20 EUR +0,59% (20.04.2017, 11:00)