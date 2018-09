Börse Frankfurt-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (03.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Mit der Ankündigung der Kapitalerhöhung von EUR 800 Mio. habe das Unternehmen sehr wenige Informationen über die Verwendung der Erlöse oder das Restrukturierungsprogramm und dessen Zeitplan erteilt. Der Analyst berücksichtige in seinem Finanzmodell eine Kapitalerhöhung von CHF 6 je Aktie, was einem Abschlag von rund 35% gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspreche. Bislang passe er seine zugrunde liegende Betriebsschätzung nur leicht an.Die Rohstoffpreisinflation (Weizen, Butter), die Lohninflation und der Logistikkostenanstieg würden die gesamte Industrie beeinträchtigen und würden andauern (insbesondere die Lohninflation in den USA und Osteuropa sowie die Transportkosten in den USA).Kosteneinsparungsprogramm: Prognose von EUR 200 Mio. über den Zeitraum 2019-21 mit einer jährlichen Run-Rate von EUR 90 Mio. Einsparungen ab GJ21ff. ARYZTA erwartet in Zusammenhang mit dem Programm Barkosten von EUR 150 Mio. Im Vergleich dazu verfüge Flower Foods über einen Kosteneinsparungsprogramm mit erwarteten Einsparungen in GJ 2018 von USD 40 Mio., was nur die Kosteninflation ausgleichen werde. Seien Einsparungen von EUR 90 Mio. in drei Jahren genug für ARYZTA?Die Bilanz werde zwar gestärkt, Fragen struktureller und strategischer (Zugangsbarrieren, Insourcing) bzw. ökologischer und betrieblicher Art (hohe Volatilität der Faktorkosten, Überkapazitäten) würden jedoch unbeantwortet bleiben. Der Analyst frage sich zudem nach wie vor, weshalb das Management darauf bestanden habe, dass die Veräußerung von Picard noch vor dem 31. Juli geschehen würde - und weshalb die Anleger bis heute diesbezüglich nicht mehr informiert worden seien. Das neue Kursziel laute CHF 8,00 (statt CHF 12,50).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: