CHF 22,27 -0,80% (02.03.2018, 09:46)



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro. (02.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Picard mit 9M17-Zahlen: Das ber. Umsatzwachstum habe im entscheidenden Q3 in Frankreich bei +0,8% gelegen - und sei damit ggü. dem H1 rückläufig gewesen. Der entsprechende 9M-Wert habe +1,2% betragen. Ohne die sieben in Frankreich neu eröffneten Ladengeschäfte wäre das Wachstum sogar leicht negativ ausgefallen. Die zugrunde liegende EBITDA-Marge sei sowohl in Q3 (18,2%) wie auch in 9M (14,5%) weitgehend unverändert gewesen. Der FCF in % des Umsatzes habe nach 9M ebenfalls auf der Stelle (17,6%) getreten, die Cash-Conversion sei auf 79,4% (-320 BP) gesunken.Aufgrund des starken Konkurrenzdrucks und des allmählich gesättigten Kühlkostmarkts in Frankreich sei und bleibe das Umfeld schwierig. Der Ausblick falle entsprechend vorsichtig aus, der Fokus liege auch künftig auf dem Erhalt der Bruttomarge und hoher Kostenkontrolle.Als nächsten Kursimpuls sehe der Analyst die H1-Zahlen von Aryzta am 12. März (-).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die ARYZTA-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 20,00. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link