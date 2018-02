Börse Stuttgart-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

19,295 EUR -5,88% (09.02.2018, 16:26)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

22,47 CHF -3,85% (09.02.2018, 16:27)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro. (09.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Erste Gewinnwarnung mit neuem Management: Die Ende Januar ausgesprochene Gewinnwarnung könne man nur als unschön bezeichnen: Das EBITDA solle in GJ18 20% tiefer ausfallen als im Geschäftsjahr 2017. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015 wäre dies gar eine Halbierung des EBITDA. Bertschy zerbreche sich nach wie vor den Kopf darüber, weshalb sich die neue Unternehmensspitze im letzten Herbst mit höchst aggressiven Zielvorgaben - die allgemein als unrealistisch betrachtet worden seien - selbst so unter Druck gesetzt habe.Kapitalerhöhung?: Dank der Dividende von Picard dürfte ARYZTA den Kreditauflagentest am Ende des H1 18 (31. Jan.) trotzdem erfolgreich bestehen. Der Analyst prognostiziere ein Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA von 3,92 (ggü. Kreditauflage: 4,75). Da ARYZTA aber zusätzlich Hybridmittel aufgenommen habe (EUR 770 Mio. per Ende GJ 17), ergäben sich bei einer Tilgung dieser Anleihen durchaus Probleme mit den Kreditauflagen. Nichtsdestotrotz habe das Management bekräftigt, dass keine Kapitalerhöhung nötig sei. Bedenke man die anstehenden Abrufdaten bei den Hybridinstrumenten sowie die laufenden Restrukturierungs- bzw. Sparmaßnahmen, die einen Turnaround erst möglich machen würden, scheine Bertschy eine solche Kapitalerhöhung allerdings unumgänglich.Ausgehend von den korrigierten Analystenschätzungen ergebe sich ein FV von rund CHF 20. Die Entlastung durch die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Anlagen werde die massiven strukturellen Probleme nicht überdecken. Weder Flower Foods noch Grupo Bimbo hätten einen wesentlichen Rückgang der Rentabilität in NA gemeldet. Flower Foods habe seinen seit letzten September unveränderten Ausblick bestätigt und rechne für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Inputkosteninflation von 1 bis 2%. Der Turnaround werde lang und holprig sein, einschließlich einer möglichen Kapitalerhöhung.Börsenplätze ARYZTA-Aktie: