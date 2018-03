Börsenplätze ARYZTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

19,54 EUR -4,87% (12.03.2018, 10:23)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

CHF 23,09 -3,39% (12.03.2018, 10:23)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro. (12.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Zugrunde liegendes Umsatzwachstum von -2,2% impliziere -1,8% in Q2 nach -2,6% in H2 dank einer preisbedingten Wachstumsbeschleunigung in Europa. Nordamerika sei stark von Cloverhill beeinflusst, mit einem Umsatzrückgang von insgesamt 7,5% (-8,0% in Q2 nach -7,0% in Q1). Ohne Cloverhill betrage der Umsatzrückgang nur 0,4%.Hohe Restrukturierungskosten: EUR 201 Mio., inkl. einer Abschreibung von EUR 151 Mio. für Cloverhill. Barkosten der Restrukturierung EUR 52 Mio., in erster Linie für Personal. EBITDA-Marge um 300 BP auf 9,0% gesunken, bzw. ohne Cloverhill um 200 BP auf 9,4%.Veräußerungen: Im laufenden Jahr EUR seien 140 Mio. realisiert worden: La Rousse (EUR 47 Mio.), Cloverhill (EUR 57 Mio.), Signature Flatbread (EUR 34 Mio.), Dividenden von Picard (EUR 54 Mio.). Erlöse von mehr als EUR 450 Mio. in GJ 2018 bestätigt.Ohne Cloverhill scheine sich das zugrunde liegende Umsatzwachstum bei rund 1% stabilisiert zu haben; die Volumenentwicklung sei aber nach wie vor schwach. Auch die Rentabilität lasse weiter zu wünschen übrig, sogar ohne Cloverhill. Der Baraufwand für die Restrukturierung sei signifikant gewesen und dürfte sich fortsetzen. In H2 werde der Erlös durch Picard dazu beitragen, dass ARYZTA die Kreditauflagen einhalte. Die Hybridanleihe Ende April werde nicht gekündigt, was ebenfalls helfen dürfte. Allerdings würden die Probleme damit nur hinausgezögert.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die ARYZTA-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 20,00. (Analyse vom 12.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link