Die ANDRITZ-GRUPPE (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metall verarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung.



Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien an, unter anderem für Automatisierung, die Produktion von Tierfutter- und Biomassepellets, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Biomasse-Torrefizierungsanlagen. Der Hauptsitz des börsennotierten internationalen Technologiekonzerns, der rund 23.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 220 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt. (05.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des steirischen Anlagenbauers ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) unter die Lupe.Während enttäuschende Auftragseingänge und ein Book-to-Bill-Verhältnis von unter 1 in der Regel eine negative Stimmung signalisieren würden, würden die Analysten glauben, dass die gestrige Ankündigung eines Großauftrags für eine Zellstofffabrik im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich dies kompensieren könnte, da alle anderen Geschäftssegmente Auftragseingänge im Rahmen der Erwartungen verzeichnet hätten. Obwohl der Umsatz leicht unter den Analysten- und den Konsenserwartungen gelegen habe, habe das Betriebsergebnis vor Amortisation (EBITA) genau den Prognosen entsprochen und bereinigt um Einmaleffekte habe auch die Rentabilität den Analystenschätzungen entsprochen.Das Management habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt, der einen leicht rückläufigen Umsatz und ein deutlich steigendes EBITA mit einer Marge von rund 8% vorsehe. Es werde erwartet, dass sich die Projekt- und Investitionstätigkeit in den nächsten Monaten auf dem Niveau von Q3 2021 fortsetzen werde, was zu einem annualisierten Auftragseingang von rund EUR 6 Mrd. führen würde, der etwa 5% unter den RBI-Schätzungen liege.Da die Ergebnisse insgesamt im Rahmen der Erwartungen liegen würden und die Ankündigung eines Großauftrags für ein Zellstoffwerk die Umsatzeinbußen nach Ansicht der Analysten ausgleiche, seien sie zu einer neutralen Einschätzung der Q3-Ergebnisse gekommen.Unsere jüngste Empfehlung für die ANDRITZ-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.11.2021)3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity