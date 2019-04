Wiener Börse-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

Kurzprofil ANDRITZ-GRUPPE:



Die ANDRITZ-GRUPPE (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metall verarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung.



Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien an, unter anderem für Automatisierung, die Produktion von Tierfutter- und Biomassepellets, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Biomasse-Torrefizierungsanlagen. Der Hauptsitz des börsennotierten internationalen Technologiekonzerns, der rund 23.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 220 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt. (04.04.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ: Aktie schwächelt trotz gut gefüllter Orderbücher - AktienanalyseAuf der Hauptversammlung von ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) Ende März wurde eine unveränderte Dividende von 1,55 Euro je Aktie für 2018 beschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dies entspreche auf Basis des aktuellen Kurses einer Dividendenrendite von rund 3,9 Prozent. Grundlage sei eine nach Einschätzung des Unternehmens "insgesamt solide" Entwicklung" im Geschäftsjahr 2018. Demnach habe der Anlagenbauer den Umsatz um 2,4% auf etwas mehr als 6,03 Mrd. Euro gesteigert. Die Ergebnis- und Rentabilitätsentwicklung bereinigt um außerordentliche Effekte sei im Vergleich zum Vorjahr praktisch stabil gewesen.Das um die Rückstellungen für geplante Kapazitätsanpassungen in den Bereichen Hydro und Metals Forming bereinigte operative Ergebnis (EBITA) habe 415 Mio. Euro betragen und damit nur geringfügig unter dem um einen positiven Sondereffekt bereinigten Vorjahresvergleichswert von 420,4 Mio. Euro gelegen. Inklusive Sondereffekten sei das EBITA von 444 Mio. auf 394,3 Mio. Euro zurückgegangen. Trotz dieses Ergebnisrückgangs sei ANDRITZ-Chef Wolfgang Leitner mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr nicht unzufrieden - vor allem, weil der Auftragseingang um mehr als 19% auf den neuen Rekordwert von knapp 6,65 Mrd. Euro geklettert sei. Daher erwarte Leitner für 2019 ein deutliches Umsatzplus sowie auch eine Erhöhung der Rentabilität.Allein an der Börse würden sich die positiven Perspektiven noch nicht widerspiegeln. Die Aktie sei nach Zugewinnen zu Beginn des Jahres wieder im Rückwärtsgang. Daher kann es nicht schaden, sich den Papieren mit Teilschutz zu nähern, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2019)Börsenplätze ANDRITZ-Aktie:Xetra-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:39,52 EUR -0,20% (04.04.2019, 10:28)