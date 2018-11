Wien (www.aktiencheck.de) - Im Sog der enttäuschenden Quartalszahlen von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) (-19,5%) gingen am Freitag auch die Aktien von Mitbewerber AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NYSE-Symbol: AMD) (-4,7%) nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der französische Versicherungskonzern AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) stehe im Gespräch, die zweite Hälfte an seinem chinesischen Joint Venture übernehmen zu wollen. Die Transaktion könnte ein Volumen von umgerechnet EUR 500 Mio. ausmachen.An der Spitze der Telecom Italia (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) habe der frühere Merrill Lynch-Banker Luigi Gubitosi den bisherigen CEO Amos Genish abgelöst. Letzterer habe sich bisher der Abspaltung der Festnetzsparte widersetzt. (19.11.2018/ac/a/m)