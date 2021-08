Der Halbleiterhersteller AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) (+5,5%) habe das 6.Mal in Folge auf Rekordhoch geschlossen. Die Aktie habe von der Blockade der britischen Aufsicht profitiert, dass NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) die englische Arm Ltd. übernehmen dürfe.



Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) (+8,4%) und BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (+17,8%) (!) hätten ihre Rally fortgesetzt. Die Konkretisierung der 3.Teilimpfung zur Eindämmung der Delta-Variante spiele aktuell die Hauptrolle für die 2 mRNA-Impfstofferzeuger.



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) (-3,2%) habe im abgelaufenen Quartal eine Steigerung des Betriebsergebnisses um 26% auf USD 2,6 Mrd. erzielt.



Der Fahrdienstunternehmen Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) (-2,3%) habe den Umsatz in Q2 von USD 1,91 Mrd. auf USD 3,93 Mrd. gesteigert. Die Gesellschaft habe sich über den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich gezeigt.



Die Biotechnologiegesellschaft Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) habe zwar den Gewinn/Aktie in Q2 mit USD 4,38 um 29 Cent die Analystenschätzungen übertroffen. Aber selbst eine Dividendenerhöhung USD 1,76/Quartal habe die Anleger enttäuscht.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) erhöhe in seinen aktuellen Ergebnissen dank sich beschleunigender Umsatzdynamik den Ausblick für das Gesamtjahr. (05.08.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz Co (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) (-5,1 %) hat die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen, aber geringer als zuletzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Lebensmittelkonzern profitiere nach COVID-19-Öffnungen von der Tendenz, dass mehr zu Hause gekocht werde.GM (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) (-8,9%) habe die Umsätze in Q2 trotz der Halbleiterknappheit mit USD 34,2 Mrd. mehr als verdoppelt. Auch das Drehen des Nettogewinns von einem Verlust in Höhe USD -0,56 /Aktie in USD 1,90/Aktie habe die Anleger nicht beeindruckt. Analysten hätten USD 2,23/Aktie geschätzt.CVS Health (ISIN: US1266501006, WKN: 859034, Ticker-Symbol: CVS) (-2,9%) habe nach den über Erwarten starken Quartalsergebnissen die Jahresprognose für den Nettogewinn angehoben. Mögliche Kostensteigerungen im Gesundheitsbereich könnten aber ihre Versicherungstochter Aetna belasten.