Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

35,00 EUR -8,38% (08.07.2021, 12:33)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

45,07 USD -9,79% (07.07.2021)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (08.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die Leerverkäufer bei GameStop im Juni ihre Gewinne in trockene Tücher gebracht hätten, hätten sie bei AMC Entertainment ihr blaues Wunder erlebt. Denn laut Daten von S3 Partners hätten die Shorties mit dem Leerverkauf von AMC-Aktien satte 2,81 Milliarden Dollar Verlust gemacht.Ende Mai seien rund 11,5 Millionen GameStop-Aktien und 90,5 Millionen AMC-Aktien geshortet gewesen. Während sich bis Ende Juni die Zahl der geshorteten GameStop-Aktien jedoch auf 8,4 Millionen deutlich verringert habe, hätten nur wenige Leerverkäufer von AMC ihre Positionen geschlossen und es seien zum Monatsende 88,3 Millionen Aktien geshortet geblieben.Der Wert der leerverkauften Aktien habe sich jedoch nicht bei beiden Positionen verringert, wie aktuelle Daten von S3 Partners zeigen würden. Während bei GameStop Ende Juni die geschlossenen Leerverkaufspositionen sowie der Kursverfall der Aktie für eine Verringerung des Short Interest um 0,88 Milliarden Dollar auf 1,78 Milliarden Dollar gesorgt habe, sei der Wert bei AMC um 2,55 Milliarden Dollar auf 5,22 Milliarden Dollar angestiegen. Für die verbliebenen Short-Verkäufer bedeute dies Ende Juni ein Verlust von 2,81 Milliarden Dollar."Der Aktionär" rät seinen Lesern weiterhin davon ab, in Hochrisiko-Aktien wie GameStop oder AMC zu investieren, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 08.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link