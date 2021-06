NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

59,581 USD +4,53% (15.06.2021, 19:39)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (15.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Meme-Aktien seien zurzeit in aller Munde. Kaum ein Tag vergehe, an welchem die Reddit-Community nicht einen neuen Liebling zum Zocken entdecke. Zu den Pionieren in dieser Kategorie gehöre zweifellos die Aktie des US-Kinobetreibers AMC Entertainment, das auch am Dienstag für Schlagzeilen sorge. Während die Kursentwicklung des Titels nichts zu wünschen übrig lasse, würden sich viele andere Meme-Papiere heute schwach präsentieren.Das Kursplus der AMC Entertainment-Aktie seit Jahresanfang betrage mittlerweile ganze 2.600%. Damit dürften einige Anleger, die seit Beginn dabei gewesen seien, mit dem Zocker-Papier ein Vermögen aufgebaut haben. Anderen Investoren sollte allerdings bewusst sein, dass die Bewertung der AMC Entertainment-Aktie (22er-KUV: 13,2) mittlerweile jenseits jeglicher fundamentaler Logik liege. Das Rückschlagpotenzial sei somit riesig. Hohe Verluste für Späteinsteiger seien quasi vorprogrammiert, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2021)Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:49,44 EUR +5,33% (15.06.2021, 19:53)