Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von AMC Entertainment gehöre zu den Lieblings-Wetten der Reddit-Trader. Das Papier habe seit Jahresanfang in der Spitze fast 3.000 Prozent zugelegt. Natürlich habe diese Rallye nichts mit den fundamentalen Aussichten des Kinobetreibers zu tun. Und dennoch dürfte das Unternehmen gestärkt aus dem "Meme-Hype" hervorgehen.Das glaube jedenfalls Luke Ellis, CEO der Investmentgesellschaft Man Group. Ellis sagte gegenüber CNBC: "Ich denke, es wird wirklich interessant, wenn Unternehmen die sonst fundamental unbegründeten Aktienkurse ausnutzen, um neue Aktien herauszugeben. Und ich denke, wir werden einen radikalen Wandel in der Kinobranche erleben, weil eine der großen Kinoketten (gemeint ist AMC) in der Lage ist, das Pumpen der Aktien auf "Wallstreetbets" zum Zwecke einer Kapitalerhöhung ausnutzen". Das würde diesem Unternehmen einen bedeutsamen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz bringen.In der Tat habe AMC bereits mehrere Kapitalerhöhungen in diesem Jahr durchgeführt. Die letzte Kapitalerhöhung habe der Konzern im Juni erfolgreich abgeschlossen. Dabei seien insgesamt 11,6 Millionen neue Aktien zu einem Durchschnittspreis von 50,85 Dollar herausgegeben worden. Das habe AMC rund 588 Millionen Dollar an neuem Kapital eingebracht.Die AMC-Aktie verliere am heutigen Handelstag knapp neun Prozent. Kurz- bis mittelfristig seien weiter fallende Kurse sehr wahrscheinlich. Trotz des positiven Rückenwinds durch neue Kapitalerhöhungen liege die Bewertung von AMC (22er-KUV: 13,2) mittlerweile jenseits jeglicher fundamentaler Logik. Das Rückschlagpotenzial sei enorm. Anleger meiden die AMC Entertainment-Aktie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link