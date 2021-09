Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Dogecoin.



Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

34,83 USD +1,63% (23.09.2021, 09:06)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

40,08 USD +3,25% (22.09.2021)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment Holdings, Inc.:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (23.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Getrieben von Reddit-, Meme- und Yolo-Tradern sei die Aktie von AMC Entertainment kräftig gestiegen. Dass das Management vor einer Investition in die Aktie im Rahmen der Ankündigung der dritten Kapitalerhöhung sogar gewarnt habe, kümmere die risikofreudigen Anleger nicht. Vielmehr umgarne das Management diejenigen, die dem Anlage-Kult rund um AMC anheimgefallen seien und stelle auf Twitter Umfragen zu Dogecoin online.Und ja, das sei die Meldung: Früher relevante Kinokette stelle eine Umfrage auf Twitter ein, um herauszufinden, ob sie die neuste Payment-Technologie namens Dogecoin einführen solle. Die Twitter-Peergroup aus 100 Prozent Intellektuellen sei sich schnell einig, dass für das weitere Bestehen der Kinokette zusätzliche Kosten und nach Bitcoin, Litecoin & Co die Implementierung einer weiteren Zahlungsmethode nötig sei.Der CEO persönlich antworte auf die mit 68 Prozent klar für die Dogecoin-Befürworter ausgefallene Umfrage: "Es ist offensichtlich, dass ihr der Meinung seid, dass wir Dogecoin akzeptieren sollten. Jetzt ist nur noch die Frage wie wir das anstellen können."Anleger der meisten Firmen würden sich fragen, für was ihr CEO so alles Zeit habe. Den AMC-Aktionären gebe die baldige Dogecoin-Implementierung frischen Aufwind - oder das Papier sei schlichtweg in einem positiven Gesamtmarkt 3,3 Prozent gestiegen.Darüber hinaus sei durch die Kapitalerhöhungen es nicht nur schwerer geworden, die Kurse zu bewegen, sondern es sei auch für eine massive Verwässerung gesorgt worden, die jeden institutionellen Investor abschrecken würde.Vielleicht gelinge es dem Management aber dank des frischen Kapitals auch, die durch die extensiven Renovierungen entstandenen Bilanzlöcher zu stopfen. Ob dann einem gesunden Konzern das wachsende Kino-Geschäft der Zukunft bevorstehe, sei aber sicherlich zu bezweifeln. Und zuletzt sei noch folgendes angemerkt: Bewertung!AMC kaufen ist wie Dogecoin - verrückt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Aber auch eine Tulpenzwiebel sei einmal ein Haus wert gewesen. (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link