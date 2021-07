Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

30,25 EUR -9,51% (14.07.2021, 16:47)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

34,70 USD -11,79% (14.07.2021, 16:32)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (14.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Der Hype bei Meme-Aktien habe die Kurse von AMC Entertainment ebenfalls in die Höhe katapultiert. Seit einigen Tagen würden die Notierungen allerdings wieder einbrechen. Die Anleger seien besorgt und der Ausverkauf könnte weitergehen.Die AMC Entertainment-Aktie verliere zur Wochenmitte 6,4% auf 39,55 USD. Für das Papier sei es der vierte Verlusttag in Folge und der achte binnen zwei Handelswochen. Seit dem Hoch Anfang Juni bei 72 USD habe der Titel der angeschlagenen US-Kinokette damit rund die Hälfte verloren.Die Verluste der vergangenen Stunden seien wohl auch auf den Erfolg von Walt Disney mit seiner Bezahlplattform zurückzuführen. Am Mittwoch kämen charttechnische Faktoren hinzu, die für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung sprechen würden, nachdem die AMC Entertainment-Aktie eine wichtige horizontale Unterstützung im Bereich um 38 USD nach unten durchbrochen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie: