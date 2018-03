Börsenplätze AMAG Austria Metall-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

52,40 EUR +4,80% (02.03.2018, 13:22)



Wiener Börse-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

53,00 EUR +0,76% (02.03.2018, 15:54)



ISIN AMAG Austria Metall-Aktie:

AT00000AMAG3



WKN AMAG Austria Metall-Aktie:

A1JFYU



Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AM8



Wien Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AMAG



Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wien: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (02.03.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von Jens Münstermann, Investmentanalyst von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wien: AMAG).Der externe Absatz sei 2017 im Jahresvergleich um 5,5% auf 395.901 t gestiegen. Gleichzeitig habe sich der Umsatz um 14,3% auf 1.036 Mio. EUR erhöht. Aluminium (3M-LME) habe 2017 bei durchschnittlich 1.752 EUR/t (+20,3% vs. 2016) notiert. Das berichtete EBITDA habe sich (inklusive kleinerer, positiver Effekte) um 15,0% auf 164 Mio. EUR erhöht. Die EBITDA-Marge habe sich mit 15,9% nahezu unverändert (VJ: 15,8%) gezeigt. Das Ergebnis pro Aktie sei im Jahresvergleich überproportional um +36,4% auf 1,79 EUR (VJ: 1,31 EUR) gestiegen.Das Segment Walzen habe 2017 den größten Beitrag zum Konzern-EBITDA mit 106 Mio. EUR (+10 Mio. EUR vs. 2016) und einer EBITDA-Marge von 13,1% (VJ: 13,6%) geliefert. Das Segment Metall habe ein EBITDA von 41 Mio. EUR (+3 Mio. EUR vs. 2016) mit einer EBITDA-Marge von 5,7% (VJ: 6,2%) gemeldet. Im Segment Gießen sei das EBITDA mit 6 Mio. EUR stabil geblieben. Das Segment Services habe ein höheres EBITDA von 12 Mio. EUR (VJ: 3 Mio. EUR) gezeigt, bedingt durch gestiegene Standortdienstleistungen und positive Bilanzierungseffekte.Mit einer höheren Mittelbindung im Umlaufvermögen sei der operative Cashflow auf 102 Mio. EUR (2016: 115 Mio. EUR) gesunken. Demgegenüber hätten Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von 108 Mio. EUR (VJ: 185 Mio. EUR) gestanden. AMAG erwarte Investitionen (CAPEX) von 120 bis 130 Mio. EUR für 2018, ca. 110 Mio. EUR für 2019 und 70 bis 80 Mio. EUR für die Folgejahre. Die Nettoverschuldung habe 2017 bei 282 Mio. EUR (VJ: 226 Mio. EUR) gelegen und spiegle das Investitionsprogram AMAG 2020 wider. Das Gearing habe 46% (2016: 36%) betragen. Die Eigenkapitalquote habe bei 43% (2016: 45%) gelegen.Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die AMAG Austria Metall-Aktie. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link