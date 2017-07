XETRA-Aktienkurs ALNO-Aktie:

Kurzprofil ALNO AG:



Die ALNO AG (ISIN: DE0007788408, WKN: 778840, Ticker-Symbol: ANO) zählt mit der Kernmarke ALNO sowie Wellmann, Pino, Piatti und Forster Schweizer Stahlküchen bzw. ALNOINOX zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier internationalen Produktionsstandorten mit insgesamt rund 2.100 Mitarbeitern produziert ALNO ein Küchenvollsortiment für den deutschen und internationalen Markt. Der ALNO Konzern ist mit über 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 522 Millionen Euro.



Das Geschäftsfeld der ALNO AG umschließt die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Küchenmöbeln sowie den Verkauf von Elektrogeräten und Zubehör. (19.07.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - ALNO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ALNO AG (ISIN: DE0007788408, WKN: 778840, Ticker-Symbol: ANO) zu verkaufen.Der traditionsreiche Küchenhersteller ALNO stecke im Insolvenzsumpf. Am 11. Juli sei der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt worden. Damit habe sich mit dem aktuellen Investor, der bosnischen Hastor-Familie, der nächste Investor eine blutige Nase geholt. Die Experten seien schon sehr lange der Meinung, dass ALNO nicht zu retten sei und hätten die Aktie seit vielen Jahren immer wieder zum Verkauf empfohlen. Ein fragmentierter Markt mit hohem Preisdruck, launigen Kunden, eine Gesellschaft, die keine Gewinn-DNA habe und die in der Spitze bis zu 200 Mio. Euro Schulden vor sich hergeschoben habe. Das habe nicht gut gehen können. Und nun würden Aktionäre alles, Bondholder wohl fast alles verlieren. Wenn nicht die Hastors - eine robust auftretende, im Automobilzulieferersektor erfolgreiche Familie - die rechtlichen Möglichkeiten des Schuldverschreibungsrechts sowie der Insolvenzgesetzgebung brutal für sich nutzen und Gläubiger und Mitaktionäre clever enteignen würden.Das Ganze habe es schon bei KTG Energie zu beobachten gewesen, als die Bremer Zech-Gruppe mithilfe der versierten Kanzlei GÖRG und dank deren Partner Dr. Thorsten Bieg (in der Branche dem Vernehmen nach distanziert-respektvoll als "der Schlitzer" bezeichnet) sich alle Vermögensgegenstände unter den Nagel gerissen habe. Namhafte deutsche institutionelle Anleger seien fassungs- und machtlos gewesen. Ähnliches könne, müsse aber nicht bei ALNO passieren. Anteilseigner sollten sich also zügig von den Papieren trennen. Getrennt bleiben sollten ALNO bzw. die Hastors von One Square Advisory (OSA) um das Branchenschlachtross Frank Günther. Der selbst ernannte Sanierer habe sich binnen weniger Stunden nach der Meldung von ALNO gleich hervorgetan, Anleihegläubiger zu vertreten!Die Experten würden das ganz stark bezweifeln und hätten auch keine Vollmachten von vertretenen Investoren einsehen können. Neben OSA hätten sich noch drei andere "Aasgeier" bei ALNO in Position gebracht und würden als besondere Vertreter der Anleihegläubiger vor allem ihre eigenen monetären Interessen vertreten wollen. Bei ALNO müsse alles raus.Börsenplätze ALNO-Aktie: