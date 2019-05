Börsenplätze AJAX-Aktie:



02.05.2019



20,60 EUR +5,10% (02.05.2019, 15:34)



NL0000018034



A0H0RS



AJXA



Kurzprofil AFC AJAX N.V.



AFC AJAX N.V. (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) ist ein Fußballverein aus der niederländischen Stadt Amsterdam.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AJAX-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AJAX-Aktie (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) unter die Lupe.AJAX Amsterdam habe am Dienstag in der Fußball Champions League für eine kleine Sensation gesorgt. Im Halbfinal-Hinspiel habe das AJAX-Team den Favoriten Tottenham mit 1:0 besiegt und habe sich somit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen.AJAX Amsterdam habe mit einem ausgezeichneten Auftritt bei den Tottenham Hotspurs für lange Gesichter der Spurs-Fans gesorgt. Durch ein Tor von Donny van de Beeck siegte AJAX mit 1:0. Zugegeben: Wer hätte im Vorfeld daran gedacht, dass das Team von Eric ten Hag die Möglichkeit haben würde, in das Finale der Champions League einzuziehen?AJAX Amsterdam würde als Zweitplatzierter 15 Mio. Euro kassieren. Der Gewinner der Königsklasse bekomme sogar 19 Mio. Euro. Was für AJAX aber weitaus wichtiger sei: die hochtalentierten Kicker de Ligt, Neres, Ziyech und Tadic könnten sich weiter auf der großen Bühne der Champions League präsentieren. Die Interessenten stünden ohnehin schon längst an der Seitenlinie.Das werde die AJAX-Aktie weiter beflügeln. Mit 20,50 Euro sei der Titel auf ein neues Allzeithoch geklettert. Das Kursziel wird von 22,50 auf 24,00 Euro angehoben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link