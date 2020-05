XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (07.05.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF).AIXTRON habe in Q1/2020 sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Analystenschätzungen deutlich verfehlt. Jedoch lasse nach Meinung des Analysten der deutliche Anstieg des Auftragseingangs von 28,4% y/y eine zukünftig bessere Geschäftsentwicklung erwarten. In diesem Zusammenhang habe AIXTRON auch, da laut eigenen Aussagen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Geschäftsbetrieb derzeit als nicht signifikant eingestuft würden, den Ausblick für 2020 bestätigt. Laut Unternehmensvorstand Schulte solle "die im ersten Quartal eingetretene Verzögerung einiger Auslieferungen nach China sowie die Verschiebung von Installationen hauptsächlich in China im Jahresvergleich wieder ausgeglichen werden können."Derzeit würden noch konjunkturelle Risiken überwiegen, die aus Sicht des Analysten unzureichend im Aktienkurs berücksichtigt seien. Zudem sei noch immer unklar, ob das Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von OLED-Bildschirmen umgesetzt werde.Bei unveränderten EPS-Prognosen und einem unveränderten Kursziel von 7,60 Euro bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Rating für die AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 07.05.2020)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: