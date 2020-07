Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON bald im MDAX? Aktienanalyse

Im Zuge des Wirbels um den von einem Bilanzskandal erschütterten Zahlungsdienstleister Wirecard werden die Anteilscheine ihren Platz im DAX bald räumen müssen - voraussichtlich schon Mitte August, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Aus dem MDAX dürfte dann der Essenslieferant Delivery Hero nachrücken. Interessant werde aber auch, wer den dann freien Platz im Index der mittelgroßen Werte einnehmen werde. Mehrere Index-Experten würden mit einem spannenden Wettlauf zwischen dem Spezialmaschinenbauer für die Chipindustrie AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) und dem Versicherer Talanx rechnen. "Da dies aktuell ein index-technisches Kopf-an-Kopf-Rennen ist, sollte hier erst die Kursentwicklung an den letzten Handelstagen bis Ende Juli 2020 entscheiden, welcher Titel auf der zur Anwendung kommenden Auswahlliste für August besser positioniert sein sollte", würden die Experten der Commerzbank schreiben. Laut einem weiteren Index-Analysten habe "per Rangliste Ende Juni Talanx die Nase vorn". Aktuell jedoch hole die Aktie von AIXTRON kräftig auf.

Für Hochspannung sei an diesem Donnerstag gesorgt: Der Spezialmaschinenbauer melde Zahlen für das zweite Quartal. Analystin Olivia Honychurch vom Analysehaus Liberum rechne laut einer aktuellen Studie zur Zahlenvorlage mit einer breit gefächerten Auftragsstärke. Diese sollte das weitere Wachstum von AIXTRON untermauern, habe sie geschrieben. Entsprechend habe Honychurch ihre Schätzungen angehoben und ihr Anlageurteil mit "buy" bekräftigt. Ihr Kursziel habe sie von bislang 12 auf nun 14 Euro angehoben. Das entspricht einem Potenzial von 10,7 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2020)