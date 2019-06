Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,45 EUR +1,81% (28.06.2019, 14:32)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,458 EUR +1,10% (28.06.2019, 14:40)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (28.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Am Rande des G20-Gipfels solle es am Samstag weitere Verhandlungen in Sachen Handelsstreit zwischen den Regierungen der USA und Chinas geben. Der Ausgang der Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping dürfte auch für den Kursverlauf der AIXTRON-Aktie richtungsweisend sein - zumindest kurzfristig. Die nächsten offiziellen Geschäftszahlen gebe es erst Ende Juli.Aktien mit Bezug zur Halbleiterbranche wie Infineon, Siltronic oder Dialog Semiconductor würden ihre Erholung zum Wochenschluss weiter fortsetzen. Auch die Papiere vom Anlagenbauer AIXTRON könnten sich weiter von der wichtigen Unterstützung bei 7,75 Euro lösen.Kurzfristig dürften die Kurse der heimischen Branchenvertreter weiter von der Entwicklung im Handelsstreit beeinflusst werden. Am Montag werde sich zeigen, ob die Aktien ihre noch jungen Aufwärtsbewegungen fortsetzen könnten.Das gelte auch für die AIXTRON-Aktie. Ob die Talsohle auf operativer Ebene tatsächlich durchschritten sei und die Kunden ihre Investitionszurückhaltung im zweiten Halbjahr wirklich ablegen würden, bleibe aber weiter unklar. Die nächste Wasserstandsmeldung zum zweiten Quartal und zum Ausblick gebe es offiziell erst mit den Halbjahreszahlen Ende Juli."Der Aktionär" erwarte bei Erlösen von 277 Millionen Euro vorerst weiter ein EBIT von 33,5 Millionen Euro, werde diese Schätzungen nach Rücksprache mit dem Unternehmen in der kommenden Woche möglicherweise überarbeiten.Spekulativ orientierte Anleger können auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 10 Euro setzten - sollten sich dabei aber auf eine hohe Volatilität einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 28.06.2019)