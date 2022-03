Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich im AKTIONÄR Depot und Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

19,27 EUR +2,31% (01.03.2022, 09:20)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

19,355 EUR -0,15% (01.03.2022, 09:08)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (01.03.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die jüngsten Veröffentlichungen hätten gezeigt: AIXTRON bleibe auf dem dynamischen Wachstumskurs und bediene mit seinen Technologien die rasant wachsenden Märkte von heute und von morgen. Die Aktie habe sich nach Vorlage von Zahlen und Ausblick bereits von ihren Tiefstständen lösen können, habe aber noch mehr Luft nach oben.Die Erlöse seien im vergangenen Jahr um 59 Prozent auf 429 Millionen Euro nach oben geschnellt. Das EBIT von 99 Millionen Euro sei auf fast das Dreifache gestiegen. Damit habe das Unternehmen beim Umsatz die obere Hälfte der eigenen Zielspanne erreicht, die Profitabilität sei sogar höher als avisiert gewesen. Die Steigerung der EBIT-Marge auf 23,1 Prozent (Vorjahr: 13 Prozent) belege die hohe Profitabilität des Unternehmens. Analysten hätten im Vorfeld eine Marge von 20 bis 22 Prozent erwartet.Ein Ende des Trends scheine nicht in Sicht: "Nach dem starken Wachstum im Jahr 2021 blicken wir auch im laufenden Geschäftsjahr auf zweistelliges Wachstum", so Vorstand Felix Grawert. Er kalkuliere für 2022 mit einem Auftragseingang von 520 bis 580 Millionen Euro (Vorjahr: 497 Millionen Euro) sowie mit Umsätzen von 450 bis 500 Millionen Euro. Die EBIT-Marge solle bei 21 bis 23 Prozent liegen. Eine insgesamt konservative Schätzung.Denn der Auftragsbestand habe per Ende 2021 bereits bei 214,6 Millionen Euro gelegen. Dabei zeige sich weiter: Die starke Nachfrage erstrecke sich über voneinander unabhängige Endmärkte, die von der IT-Infrastruktur über die Unterhaltungselektronik bis hin zur Autoindustrie reichen würden.Auch wenn die Lieferkettenprobleme und die explodierenden Energiekosten nicht spurlos an der Gesellschaft vorbeiziehen würden - Wachstumssorgen seien mit Blick auf das neue Jahr 2022 wie erwartet fehl am Platz. "In unseren Kernmärkten verzeichnen wir weiterhin eine wachsende Nachfrage, die von den Megatrends wie Nachhaltigkeit, Elektrifizierung sowie Digitalisierung getrieben wird", stimme Grawert zu.Trotz der angespannten Marktlage habe sich die Aktie in den vergangenen Tagen von den jüngsten Tiefstständen lösen können. Nach einer kurzen Verschnaufpause dürfte die Aktie diese Aufwärtsbewegung fortsetzen und die 20-Euro-Marke nachhaltig überwinden. Helle sich das Marktumfeld generell wieder auf, dürfte dieser Aufschwung sogar recht dynamisch ausfallen."Der Aktionär" setzt im "Aktionär" Depot und Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 01.03.2022)