Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (12.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Im Handelskrieg seien in den letzten Tagen etwas moderatere Töne angeschlagen worden. Die EZB ziehe alle Register und erfülle die hohen Erwartungen der Anleger. Ansonsten habe sich an den Rahmenbedingungen bei AIXTRON zuletzt nicht wirklich etwas geändert. Die Aktie habe ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Und attackiere den enorm wichtigen Widerstand bei 10,50 Euro. Gelinge jetzt der charttechnische Befreiungsschlag?Mit den Zahlen zum zweiten Quartal und der neuen Gewinnprognose habe AIXTRON positiv überrascht. Dass der Auftragseingang weiter rückläufig gewesen sei, sei nicht ins Gewicht gefallen. Denn hier sehe Vorstand Bernd Schulte Licht am Ende des Tunnels: Insbesondere aufgrund einer erwarteten Nachfragebelebung aus Asien sei der Firmenlenker optimistisch, dass sich der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte verbessere.Mit den guten Daten im Gepäck habe die Aktie Ende Juli im Bereich der horizontalen Unterstützung bei 7,50 Euro eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Einmal mehr sei diese Rally im Bereich des horizontalen Widerstands bei 10,50 Euro geendet. Die Aktie habe aber nur kurz Luft geholt und in der vergangenen Woche den nächsten Anlauf gestartet. Auch heute kratze der Kurs an der richtungsweisenden Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.