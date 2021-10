Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Aixtron befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (08.10.2021/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Auch wenn man beim Blick auf den Chart in den letzten Wochen einen anderen Eindruck gekommen habe: An der Nachfragesituation dürfte sich bei AIXTRON nichts Wesentliches geändert haben. Mit den nächsten Zahlen könnte sich das Chartbild bei der Aktie des Hightech-Maschinenbauers daher auch wieder aufhellen.Zur Erinnerung: Der Vorstand habe im Sommer erklärt, die starke Nachfrage sei anders als beim letzten Boom vor etwas mehr als einer Dekade breit aufgestellt und erstrecke sich über voneinander unabhängigen Endmärkten, die von der IT-Infrastruktur über die Unterhaltungselektronik bis hin zur Autoindustrie reichten. Die Prognosen für das Gesamtjahr seien entsprechend angepasst worden.Die Investoren hätten den Ball aufgenommen. Die Aktie habe ihre seit dem Oktober 2020 andauernde Kursrally fortgesetzt und Ende August bei 26,60 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert. Mit dem Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt und dem Gegenwind für Technologieaktien sei dann aber Schluss mit der Herrlichkeit gewesen. Die Aktie sei deutlich zurückgefallen.Aber: Die jüngste Abneigung der Investoren gegenüber den Technologiewerten sollte sich nach der Korrekturphase auch wieder legen. Zudem dürften die Q3-Zahlen am 4. November zeigen, dass der Kursabschwung nichts mit der operativen Entwicklung der Gesellschaft zu tun habe.Aber auch Keagan Bryce-Borthwick von Barclays sehe noch Luft nach oben für die Aktie. Zwar gebe es mittlerweile erste Anzeichen für eine gewisse Trendwende in der Chipbranche, doch sei zuvor durchaus noch eine Runde steigender Gewinnerwartungen drin, so der Experte. Er habe die Einstufung für AIXTRON daher heute mit "overweight" und einem Kursziel von 29 Euro bestätigt.Auch "Der Aktionär" halte an seiner optimistischen Einschätzung fest. Kann sich die AIXTRON-Aktie oberhalb der charttechnischen Unterstützung bei 20 Euro stabilisieren, dürfte der Titel schon bald wieder Kurs auf die Analystenziele nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)