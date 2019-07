Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (22.07.2019/ac/a/t)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Im ersten Quartal habe der deutschen Spezialanlagenbauer die Investoren überrascht und mit einem starken Jahresauftakt besser abgeschnitten als gedacht. Beim Jahresausblick habe der Vorstand aufgrund der geringen Visibilität eine recht breite Zielzone für Umsatz und Gewinn präsentiert. Am Donnerstag (25. Juli) stünden die Zahlen für das zweite Quartal auf der Agenda. Diese dürften im Vergleich zum Q1 zwar etwas schwächer ausgefallen sein. Die Jahresprognose dürfte aber bestätigt werden.Für die Bullen wäre es sehr wichtig, dass die AIXTRON-Aktie die Unterstützung bei 7,55 Euro wieder nachhaltig hinter sich lassen könne. Bestätige der Vorstand am Donnerstag die Jahresprognosen und falle der Kommentar zum aktuellen Marktumfeld nicht zu pessimistisch aus, dann dürfte die Aktie wieder Kurs auf die 10-Euro-Marke nehmen. Investierte Anleger sollten sich allerdings auf eine extrem volatile Woche einstellen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze AIXTRON-Aktie:XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:7,736 EUR +1,79% (19.07.2019, 17:35)