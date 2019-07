"Der Aktionär" setzt vorerst weiter auf die Zukunftskarte - und ein erneutes Abprallen an der Unterstützung, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,59 EUR -5,60% (11.07.2019, 11:48)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,646 EUR -5,16% (11.07.2019, 12:04)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.07.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe starke Q1-Zahlen vorgelegt und besser abgeschnitten als gedacht. Beim Jahresausblick habe der Vorstand aufgrund der geringen Visibilität eine recht breite Zielzone für Umsatz und Gewinn präsentiert. Nun stünden die Zahlen für das zweite Quartal an, das schwächer als der Jahresauftakt verlaufen sein dürfte. Aber: In dieser Periode könnte der Geschäftszyklus des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie auch seinen Tiefpunkt erreicht haben.Nach einem starken Jahr 2018, in dem sich die Industrie unter anderem auf die Vermarktung der 3D-Sensorik und die Produktion der dafür notwendigen Laserdioden eingestellt habe, dürfte 2019 für AIXTRON ein Übergangsjahr werden.Die Gesellschaft werde in einer Woche, genau am 25. Juli, einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal geben. Ähnlich wie der Jahresauftakt dürfte auch diese Periode von der Investitionszurückhaltung vieler Kunden geprägt worden sein. Das sei bekannt und sollte die Investoren nicht mehr überraschen.Die Chance auf eine Belebung der Nachfrage ab dem zweiten Halbjahr sei aber unverändert gegeben - auch wenn die Visibilität weiter gering bleiben dürfte. Trotz eines erneut holprigen Quartals sollte der Vorstand die Prognosen für das Gesamtjahr erneut bestätigen."Der Aktionär" habe seine Prognosen etwas angepasst und erwarte bei Erlösen von 266 Millionen Euro (bislang: 277 Millionen Euro) ein EBIT von 27 Millionen Euro (bisher: 33,5 Millionen Euro).Ebenfalls wichtig: Mittel- und langfristig dürfte AIXTRON von seiner breiten Aufstellung profitieren. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen würden sich in absoluten Megatrends befinden, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden - und hier habe die Gesellschaft einige Eisen im Feuer.Die Aktie teste derzeit einmal mehr die wichtige charttechnische Unterstützung bei 7,75 Euro. Diese Marke sei in den letzten Monaten bereits mehrfach getestet worden. Bisher mit Erfolg. Bei Schlusskursen unterhalb dieser Marke würde zwar ein massives Verkaufssignal mit Ziel 6,00 Euro generiert.