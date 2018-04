XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

12,96 EUR -7,13% (27.04.2018, 14:04)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

12,72 EUR -9,53% (27.04.2018, 14:20)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.04.2018/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF).Sowohl hinsichtlich der Umsatz- (+16,4% y/y) als auch der Ergebnisentwicklung (bspw. Nettoergebnis: (+12,3 (Vj.: -13,5; Independent-Research-Prognose: +3,6) Mio. Euro) seien die Zahlen für das erste Quartal 2018 deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das TecDAX-Unternehmen spreche sogar vom stärksten Auftaktquartal seit 2011. Die Zielsetzungen für 2018 seien bestätigt worden. AIXTRON gehe aber nun davon aus, beim Umsatz und beim EBIT das obere Ende der angegebenen Zielspannen zu erreichen.Friebel habe seien EPS-Prognosen nach oben revidiert. Von der Neuausrichtung erwarte er langfristig positive Impulse und eine nachhaltige Rückkehr in die Gewinnzone. Zudem könnte AIXTRON mit seinen Anlagen, die für die Herstellung wichtiger Schlüsselkomponenten notwendig seien, sehr deutlich von wichtigen Wachstumstrends profitieren. Die AIXTRON-Aktie haeb allerdings trotz des jüngsten Kursrückgangs immer noch sehr viel vom möglichen Wachstumspotenzial vorweggenommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: