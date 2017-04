XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.04.2017/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Oxford Asset Management verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der AIXTRON SE sichtbar:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Oxford Asset Management haben den Rückwärtsgang aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) eingelegt.Der in Oxford, England, ansässige Hedgefonds Oxford Asset Management hat am 25.04.2017 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,80% auf 0,71% der Aktien der AIXTRON SE abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den AIXTRON SE-Aktien:1,55% Pennant Windward Master Fund LP (29.10.2012)1,11% Numeric Investors LLC (24.04.2017)1,03% UBS Asset Management (UK) Ltd (24.04.2017)0,81% GSA Capital Partners LLP (12.03.2017)0,71% Oxford Asset Management (25.04.2017)0,60% Algert Global LLC (02.08.2016)0,59% Systematica Investments Limited (18.08.2016)0,58% Columbus Circle Investors (02.05.2014)0,57% Barrington Wilshire LLC (12.08.2013)0,48% Menta Capital LLC (20.04.2017)0,48% Marshall Wace LLP (05.04.2017)0,48% BlueCrest Capital Management Limited (28.09.2015)0,47% Highbridge Capital Management, LLC (24.05.2016)0,44% MVN ASSET MANAGEMENT LIMITED (23.11.2016)0,34% Hutchin Hill Capital, LP (25.04.2017)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 13,29% der AIXTRON-Aktien.Börsenplätze AIXTRON-Aktie: