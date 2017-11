Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 02.11.2017 - Verkaufen DZ BANK Harald Schnitzer 30.10.2017 10,00 Sell Baader Bank Günther Hollfelder 30.10.2017 7,00 Sell Warburg Research Malte Schaumann 27.10.2017 12,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 27.10.2017 10,00 Hold Commerzbank Thomas Becker 27.10.2017 11,50 Buy Oddo Seydler Bank Veysel Taze 26.10.2017 11,60 Accumulate equinet Cengiz Sen 26.10.2017



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

14,63 EUR +8,81% (10.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

14,75 EUR +11,32% (10.11.2017, 22:25)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (13.11.2017/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Zahlen zum 3. Quartal zu? 12,00 Euro oder 7,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 26. Oktober die Ergebnisse für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2017 bekannt gegeben.Die Umsatzerlöse der ersten neun Monate 2017 legten im Jahresvergleich auf 176,3 Mio. EUR zu (9M/2016: 106,6 Mio. EUR) und wuchsen auch im sequenziellen Quartalsvergleich (Q3/2017: 62,2 Mio. EUR; Q2/2017: 60,6 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse in Q3/2017 und 9M/2017 beinhalten positive Einmaleffekte von 4,6 Mio. EUR aus Lieferungen in den Vorjahren, deren Zahlungseingang zuvor als unwahrscheinlich erachtet wurde (Q3/2017 bereinigt: 57,6 Mio. EUR; 9M/2017 bereinigt: 171,7 Mio. EUR). Der Auftragseingang in Q3/2017 wuchs auf 69,4 Mio. EUR (Q2/2017: 66,6 Mio. EUR). Das bereinigte Nettoergebnis in Q3/2017 lag bei 1,1 Mio. EUR (Q2/2017: -3,7 Mio. EUR; Q3/2017 berichtet: 4,3 Mio. EUR). Der Free Cash Flow für die ersten neun Monate 2017 stieg im Jahresvergleich um 86,5 Mio. EUR auf positive 48,5 Mio. EUR (9M/2016: -38,0 Mio. EUR).Die Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2017 wird auf 240 bis 250 Mio. EUR angehoben (zum Jahres-Budgetkurs von 1,10 USD/EUR) und die Umsatzprognose auf 220 bis 230 Mio. EUR (jeweils von zuvor 210 bis 230 Mio. EUR) konkretisiert. AIXTRON setzt die Restrukturierungsmaßnahmen fort und sucht aktiv nach Partnerschaften für das OLED-Geschäft, um im Geschäftsjahr 2018 wieder in die Gewinnzone zurückzukehren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, hat Uwe Schupp, Analyst der Deutschen Bank, die Einstufung nach Q3-Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Spezialmaschinenbauer habe beeindruckende Resultate erwirtschaftet, selbst wenn man die Ergebnisse um konservative Umbuchungen bereinige, schrieb Schupp am 27. Oktober in einer Studie. Der Analyst habe hervorgehoben, dass vor allem die Profitabilität überraschend deutlich gestiegen sei.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick: