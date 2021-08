Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 23,50 Halten Independent Research Markus Jos 05.08.2021 29,00 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 02.08.2021 29,00 Buy Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 30.07.2021 25,00 Kaufen DZ BANK Armin Kremser 30.07.2021 22,50 Buy Warburg Research Malte Schaumann 29.07.2021



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

22,52 EUR +0,27% (17.08.2021, 14:21)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

22,61 EUR +0,71% (17.08.2021, 14:09)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,00 oder 22,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 29. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2021 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 29. Juli berichtete, lasse der Digitalisierungsboom mit einer immer weiter wachsenden Nachfrage nach schneller und effizienter Datenübertragung die Auftragsbücher des Spezialanlagenbauers AIXTRON immer dicker werden.Konzernchef Felix Grawert werde daher nochmals optimistischer für Bestellungen im laufenden Jahr. "Die Kundennachfrage ist in allen für uns relevanten Endmärkten sehr hoch", habe Grawert laut Mitteilung bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal am 29. Juli gesagt. "Dabei sind insbesondere die Anlagen zur Herstellung von Galliumnitrid-Leistungselektronik, zur Herstellung von Bauteilen für den 5G-Netzausbau und für die schnelle optische Datenübertragung gefragt."Der Anlagenauftragsbestand habe den Angaben zufolge zum Ende des zweiten Jahresviertels mit 295 Millionen Euro das höchste Niveau der vergangenen Dekade erreicht. Im Gesamtjahr kalkuliere der Manager nun mit Bestellungen für insgesamt 440 bis 480 Millionen Euro. Erst im Juni habe er die Prognosen auf bis zu 460 Millionen Euro angehoben.Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel um mehr als ein Drittel auf 67,7 Millionen Euro gestiegen. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) seien davon 8 Prozent beziehungsweise absolut 5,6 Millionen Euro hängen geblieben, nachdem zum Jahresstart noch ein kleines Minus angefallen sei. Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 7,7 Millionen Euro, so die dpa-AFX weiter.Bei Independent Research jedoch wird für den AIXTRON-Titel in einer Aktienanalyse vom 5. August das Kursziel von 23,50 Euro genannt. AIXTRON habe im 2. Quartal 2021 von einer hohen Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Galliumnitrid-Leistungselektronik, zur Herstellung von Bauteilen für den 5G-Netzausbau und für die schnelle optische Datenübertragung profitiert. Allerdings hätten die Q2-Zahlen umsatz- und ergebnisseitig die Analysten-Erwartungen verfehlt. Der Auftragseingang habe jedoch erneut deutlich zulegen und sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppeln können.Aufgrund dessen habe AIXTRON auch die Zielsetzungen für den Auftragseingang in 2021 noch einmal angehoben. Erst Mitte Juni habe der Konzern überraschend die wichtigsten Zielsetzungen - u.a. auch der Auftragseingang - erhöht. Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, habe seine im Juni angehobenen EPS-Prognosen beibehalten (2021e: 0,71 Euro; 2022e: 0,80 Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,13 Euro) von unter 10% bewertet Markus Jost von Independent Research die AIXTRON-Aktie, die zuletzt - nach einer mehr als zwei Jahre lang andauernden schwache Entwicklung - ein Zehnjahreshoch erreicht hat, weiterhin mit dem Votum "halten".