Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 24,00 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 13.05.2021 22,00 Kaufen DZ BANK Armin Kremser 07.05.2021 18,00 Halten Independent Research Markus Jost 06.05.2021 26,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 30.04.2021 19,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 30.04.2021 20,00 Buy Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 30.04.2021



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

15,19 EUR -0,36% (14.05.2021, 11:18)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

15,135 EUR -0,75% (14.05.2021, 11:06)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (14.05.2021/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 26,00 oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 29. April die Zahlen zum 1. Quartal 2021 veröffentlicht. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 29. April berichtete, blicke der LED- und Chipindustrieausrüster nach dem 1. Quartal etwas optimistischer aufs laufende Jahr. So erwarte der Hightech-Maschinenbauer für 2021 nun eine höhere Profitabilität als bislang angepeilt. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) solle bei rund 18 Prozent liegen. Beim Umsatz und Auftragseingang erwarte der Spezialanlagenbauer jetzt das obere Ende der zuvor prognostizierten Bandbreiten.Im 1. Jahresviertel habe AIXTRON weiter vom Digitalisierungsboom und einer stark anziehenden Nachfragen nach Komponenten für die Halbleiterindustrie profitiert. Der Auftragseingang sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 80 Prozent auf 124,4 Millionen Euro gestiegen, im Vergleich zum Schlussquartal 2020 sei es ein Plus von mehr als einem Drittel gewesen.Die Erlöse seien im Jahresvergleich um rund ein Fünftel auf knapp 50 Millionen Euro geklettert. Vor allem Anlagen zur Produktion von Bauelementen für Anwendungen in der Optoelektronik seien gefragt gewesen. Das operative Ergebnis (EBIT) sei mit minus 0,7 Millionen Euro leicht negativ ausgefallen, unter dem Strich habe aber ein Nettoergebnis von 3,8 Millionen Euro gestanden, nachdem im Vorjahr noch ein kleiner Fehlbetrag angefallen sei. Das deutliche Plus resultiert in erster Linie aus der Aktivierung latenter Steuern, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, hat Uwe Schupp, Analyst der Deutschen Bank, mit 26,00 Euro das höchste Kursziel ausgegeben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das 1. Quartal 2021 dürfte für den Ausrüster der Halbleiterindustrie noch nicht der Höhepunkt gewesen sein, schrieb Schupp in einer am 30. April vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme Schupp auch, dass das Unternehmen die Kosten gesenkt habe.Des Weiteren habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass das mehrjährige Projekt zur OLED-Technologie in Südkorea, welches große Wachstumschancen für AIXTRON geboten habe, gescheitert sei. AIXTRON versuche nun in China Kunden zu finden. Jedoch sei ein Abschluss der Gespräche mit potenziellen Kunden nicht vor 2022 zu erwarten. Er habe seine Prognose für 2021 (EPS: 0,49 (alt: 0,41) Euro) und für 2022 (EPS: 0,61 (alt: 0,51) Euro) erhöht, so Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, in seiner Aktienanalyse vom 6. Mai.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick: