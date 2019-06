Börse Stuttgart-Aktienkurs AGRARIUS-Aktie:

4,30 EUR +1,42% (18.06.2019, 16:00)



ISIN AGRARIUS-Aktie:

DE000A2BPL90



WKN AGRARIUS-Aktie:

A2BPL9



Ticker-Symbol AGRARIUS-Aktie:

AU2



Kurzprofil AGRARIUS AG:



Kerngeschäft der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) ist die professionelle Bewirtschaftung von eigenen und gepachteten Ackerflächen. Der regionale Fokus der Aktivitäten liegt auf Rumänien. Das osteuropäische Land gehört zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union.



In Ergänzung offeriert die AGRARIUS AG institutionellen Investoren einen Agrar Investment Service rund um die Auswahl, die Bewertung, den rechtssicheren Kauf und die Verwaltung von Ackerflächen an. Auf Wunsch werden diese Flächen durch die AGRARIUS gepachtet und bewirtschaftet.



Das Management der in Bad Homburg v. d. H. ansässigen AGRARIUS besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise. Derzeit bewirtschaftet die seit 2008 an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft über 4.700 Hektar besten Ackerlands in Rumänien. Künftig sollen die Ackerflächen vergrößert und die Wertschöpfungskette erweitert werden. (18.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - AGRARIUS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) weiterhin spekulativ zu kaufen.Mit der Vorlage des Konzernabschlusses für 2018 habe AGRARIUS die vorläufigen Zahlen bestätigt und einen Umsatz von 9,45 Mio. Euro (+45 Prozent), ein EBIT von 0,64 Mio. Euro (Vorjahr -0,58 Mio. Euro) und ein Nettoergebnis von 0,24 Mio. Euro (Vorjahr: -0,96 Mio. Euro) ausgewiesen. Der Free-Cashflow sei dabei mit -2,3 Mio. Euro (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro) vor allem aufgrund höherer Investitionen und eines stichtagsbedingt hohen Forderungsaufbaus deutlich negativ ausgefallen, das sei mit einer Ausweitung der Verschuldung (Finanzierungs-CF: +2,3 Mio. Euro) ausgeglichen worden. Zur Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr habe das Unternehmen ebenfalls neue Informationen gegeben. Die Niederschläge der letzten Wochen hätten demzufolge die Winterkulturen positiv beeinflusst, so dass das Management nun im Durchschnitt mit einem überplanmäßigen Ertrag rechne. Da auch die Sommerkulturen profitiert hätten, werde den Pflanzen nun insgesamt eine überwiegend gute Verfassung attestiert. AGRARIUS habe bereits etwas mehr als ein Drittel (13,3 Tsd. Tonnen) der voraussichtlichen Ernte auf Termin verkauft und Preise leicht oberhalb des geplanten Niveaus realisiert.Steffen erwarte trotz einiger Anpassungen am Bewertungsmodell für das laufende Jahr nach wie vor bei einem moderaten Umsatzrückgang auf 8,8 Mio. Euro eine Verbesserung des EBIT auf 0,8 Mio. Euro. Reduzierte Verluste aus dem Endkundengeschäft mit der Marke Ackerlust, das eingestellt werde, und abnehmende Belastungen aus den Anfangsaufwendungen zur Produktivitätssteigerung auf neuen Flächen sollten Wirkung zeigen. Auch für die Folgejahre bestätige der Analyst den unterstellten Entwicklungspfad, der den Fokus des Unternehmens auf eine weitere Bestandsoptimierung und - in moderatem Umfang - externes Wachstum abbilde und zu einem Kursziel von jetzt 7,20 Euro (zuvor: 7,40 Euro) führe.Unser Urteil lautet weiterhin "speculative buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 18.06.2019)Börsenplätze AGRARIUS-Aktie: