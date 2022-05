Börsenplätze AGCO-Aktie:



Die AGCO Corporation (ISIN: US0010841023, WKN: 888282, Ticker-Symbol: AGJ, NYSE-Symbol: AGCO) ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und den dazugehörigen Ersatzteilen in der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen bietet Landwirten landwirtschaftliche Lösungen durch ein komplettes Sortiment an Traktoren, Mähdreschern, Heu- und Futtermaschinen, Saat- und Bodenbearbeitungsgeräten, Getreidelagerungs- und Eiweißproduktionssystemen sowie Ersatzteilen. Die Produkte des Unternehmens werden unter verschiedenen Marken vertrieben, darunter AP, Cimbria, Cumberland, Fella, Fuse, Gleaner, GSI, Precision Planting, Sunflower, Tecno, White Planters, Grain & Protein, AGCO Genuinecare, AGCO Parts, AGCO Power, AGCO Protection, AGCO Service und AGCO Trader.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AGCO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AGCO Corp. (ISIN: US0010841023, WKN: 888282, Ticker-Symbol: AGJ, NYSE-Symbol: AGCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Landtechniker AGCO habe letzte Woche starke Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie habe danach mit einem deutlichen Kursplus reagiert. Die Rally sei jedoch relativ schnell verpufft. Neben der andauernden Schwäche des Gesamtmarktes werde die Aktie zusätzlich durch einen Hacker-Angriff belastet.So sollten laut dpa am Stammsitz der Tochter Fendt im Allgäu nach einer Cyber-Attacke seit Montag die Bänder stillstehen. AGCO habe bereits am Freitag mitgeteilt, dass der Angriff mit einer Art Erpressungssoftware vom Donnerstag mehrere Produktionsstandorte betreffe - ohne weitere Details zu nennen.In Marktoberdorf beschäftige Fendt nach Angaben des Unternehmens rund 4.300 Mitarbeiter. Weitere Werke würden sich im niedersächsischen Wolfenbüttel, Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt), Feucht, Asbach-Bäumenheim und Waldstetten (alle Bayern) befinden.Aktuell sei schwer abzuschätzen, wie groß der operative Schaden durch den Hacker-Angriff sein werde. Der Markt scheine aber bereits den Vorfall verdaut zu haben. Die Aktie notiere heute vorbörslich wieder knapp ein Prozent im Plus.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten die nächsten Updates des Unternehmens zur Cyber-Attacke abwarten. (Analyse vom 10.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link