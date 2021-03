Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AFK Sistema:



AFK Sistema (ISIN: US48122U2042, WKN: A0D8DX, Ticker-Symbol: KO71, NASDAQ OTC-Symbol: JSFCF) ist ein russisches Beteiligungsunternehmen. Ihre Zentrale befindet sich in Moskau. Der vollständige Name der Gesellschaft ist offiziell Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (Sistema PJSFC). Sie ist ein bedeutender privater Investor in Russlands Realwirtschaft. Das Investmentportfolio von Sistema wird von russischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen bestimmt, darunter Telekommunikation, Einzelhandel, Hochtechnologie, Holzwirtschaft, Holzverarbeitung, Pharma, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Finanzen, Gastgewerbe und andere. (19.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AFK Sistema-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AFK Sistema (ISIN: US48122U2042, WKN: A0D8DX, Ticker-Symbol: KO71, NASDAQ OTC-Symbol: JSFCF) unter die Lupe.Im Mittelpunkt des Interesses habe in dieser Woche der Impfstoff von AstraZeneca gestanden. Dieser dürfe nach einer Entscheidung der EMA nun weiter verimpft werden. Vor Kurzem habe zudem der Impfstoff von Johnson & Johnson die Zulassung in der EU erhalten. Im April könnten damit die Impfungen auch hierzulande starten. Damit stünden dann insgesamt vier Impfstoffe zur Verfügung. Neben den Vakzinen von AstraZeneca und Johnson & Johnson die schon länger zugelassenen Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna. Doch schon bald könnte noch ein weiterer Impfstoff zur Verfügung stehen: der russische Sputnik V.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller würden sich für eine rasche Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs stark machen. "Wir brauchen jeden Impfstoff, den wir kriegen können", habe Müller am Donnerstag nach einer Video-Schalte der Länderchefs gesagt.Im schwäbischen Illertissen könnte künftig der russische Impfstoff Sputnik V produziert werden. Das Unternehmen R-Pharm investiere mehr als 30 Millionen Euro in den Ausbau der Produktion, habe das Gesundheitsministerium am Freitag mitgeteilt. Noch habe die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) aber nicht über die Zulassung des Impfstoffs entschieden.Von der weiteren Entwicklung von Sputnik V profitiere die Aktie von AFK Sistema. Hintergrund: Neben dem Gamaleja-Institut, das den Impfstoff entwickelt habe, solle auch die Firma Binnopharm an der Produktion beteiligt werden. An Binnopharm halte AFK Sistema-Anteile. Das Papier habe sich zuletzt extrem stark entwickeln können. "Der Aktionär" habe das Papier im August vergangenen Jahres bei 4,68 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile notiere die Aktie rund 66 Prozent im Plus.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der AFK Sistema-Aktie Gewinne laufen zu lassen und den Stopp sukzessive nachzuziehen. (Analyse vom 19.03.2021)Mit Material von dpa-AFX