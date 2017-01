Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (12.01.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking: Zarte Lebenszeichen - AktienanalyseDie Aktie des Netzwerkausrüsters ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) gehörte 2015 mit einem Kursplus von 272 Prozent zu den am meisten beeindruckenden Börsenstorys, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zum Jahreswechsel 2015/16 hätten dann aber umfangreiche Gewinnmitnahmen eingesetzt, im Zuge der die Aktie zunächst von mehr als elf auf unter sieben Euro gefallen sei. Im weiteren Jahresverlauf seien sämtliche Erholungsversuche bereits im Kein im erstickt worden, so dass unter dem Strich mit dem Wert nichts zu verdienen gewesen sei. Mit einem Minus von 30,6 Prozent habe der Titel sogar zu den schlechtesten Aktien im TecDAX gezählt.Doch 2017 könnten die Papiere vor dem Comeback stehen. Denn fundamental seien die Münchner bestens aufgestellt. Laut dem neuesten Global Market Share Report von Ovum sei ADVA Optical Networking die am schnellsten wachsende Firma auf dem DCI-Markt (Data Center In terconnect). Das Telekommunikationsunternehmen sei Marktführer in den Kategorien "Metro ICP/CNP" (Internet Content Provider/Carrier Neutral Provider) und "Enterprise". Bezogen auf das Umsatzwachstum im gesamten Metro-WDM-Segment habe ADVA Optical Networking seinen Marktanteil im Vergleich zu seinem stärksten Verfolger um mehr als das Doppelte steigern können.Die Ovum-Studie verdeutliche den enormen Erfolg des Unternehmens: "Durch unser umfassendes Wissen über den DCI-Markt konnten wir schneller als andere Unternehmen wachsen. Die Ovum-Studie zeigt, dass wir auch im dritten Quartal 2016 weiter gewachsen sind und mehr als 35 neue Kunden unsere Technologie implementiert haben", so Brian Protiva, CEO von ADVA Optical Networking. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Video mit hoher Bandbreite, Cloud Services und Rechenzentrumsdienstleistungen solle der DCI-Markt auch in naher Zukunft erheblich wachsen.Angesichts des Börsenwerts von nur gut 380 Mio. Euro, der deutlich unter dem erwarteten 2016erJahresumsatz von 570 Mio. Euro. liegt, und der noch vergleichsweise schwachen operativen Marge (EBIT) von weniger als vier Prozent gäbe der TecDAX-Konzern ein ideales Ziel ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2017)