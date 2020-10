Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,73 EUR +8,55% (22.10.2020, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,74 EUR +8,53% (22.10.2020, 11:07)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (22.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ADVA Optical traue sich nach einem positiv verlaufenen dritten Quartal wieder eine Jahresprognose zu. Der Telekomausrüster profitiere von der laufenden Digitalisierungswelle und der steigenden Nachfrage nach Bandbreite. Wie schon nach den Q2-Zahlen im August könne die Aktie nach den Zahlen deutlich zulegen.Im dritten Quartal sei der Umsatz bei ADVA Optical um 1,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 146,7 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis habe um fast die Hälfte auf 11,1 Millionen Euro zugelegt. Die Marge sei um 2,4 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent geklettert."Nachdem wir bereits im zweiten Quartal sehr positive Zahlen geliefert hatten, konnten wir auch im dritten Quartal sowohl Umsatz als auch Profitabilität weiter steigern", kommentiere Vorstand Brian Protiva die Daten. "Wir haben wieder einmal gezeigt, dass unsere Lösungen sehr wettbewerbsfähig sind und haben zahlreiche neue Kunden gewonnen. Diese Erweiterung unserer Präsenz in der weltweiten Netzinfrastruktur ist von langfristiger Bedeutung."Ebenfalls positiv: Die Nettoverschuldung des Unternehmens habe sich im dritten Quartal deutlich reduziert und die Liquiditätsposition sei gegenüber dem Vorjahresquartal spürbar verbessert worden. "Das ist ein extrem wichtiger finanzieller Schritt und zeigt insbesondere, dass das ADVA-Team auch in schwierigen Zeiten Außerordentliches leisten kann", so Finanzvorstand Uli Dopfer.Wie immer gelte: Die neue Prognose stehe unter der Annahme, dass sich die Folgen der Covid-19-Pandemie im Laufe des Jahres nicht verstärken und keine materiellen Lieferengpässe wegen neuer Lockdowns entstehen würden.Das Zahlenwerk passe. Die Entwicklung zeige weiter in die richtige Richtung. Halte das Momentum an, könnte die Aktie wieder bis in den Bereich zwischen 7,50 und 8,50 Euro vorstoßen. Sehr spekulativ, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2020)