Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (20.07.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) von "kaufen" auf "halten" herab.Am Freitag, 16.07.2021, habe die ADVA Optical ihre vorläufigen Q2/2021-Zahlen bekannt gegeben und knüpfe an das sehr erfolgreiche erste Quartal an: Der Umsatz liege mit 149,4 Mio. Euro (+3,0% YoY) auf der Analystenschätzung von 149,2 Mio. Euro, das Proforma EBIT von 14,4 Mio. Euro (9,7% Marge, +270 BP YoY) übertreffe jedoch die Analystenerwartung von 10,9 Mio. Euro bei weitem. Somit hätten die vorläufigen Umsatzerlöse in H1/2021 bei 293,8 Mio. Euro (+5,8% YoY) und das Proforma Betriebsergebnis bei 27,3 Mio. Euro (+223% YoY, 9,3% Marge) gelegen.Das Management weise für Q2/21 auf höhere Aufwendungen in Bezug auf die Halbleiterkrise und Komplexität der Lieferketten hin. Diese beiden Faktoren würden weiterhin ein hohes Risiko darstellen. Dennoch sei, so CEO Protiva, die Nachfrage nach dem gesamten ADVA-Portfolio hoch und die Auftragsbücher auf Rekordniveau. Daher erhöhe das Management die Guidance leicht nach oben: Der Umsatz werde wie bisher bei 580-610 Mio. Euro gesehen, das Proforma Betriebsergebnis nun bei 7-10% Marge, wobei die untere Grenze von 6% auf 7% erhöht worden sei.Heute Morgen sei die Aktie unverständlicherweise mit bis zu 10% Rückfällen unter Druck gekommen. Nach den berichteten Zahlen könne sich Lutz dies nur durch Gewinnmitnahmen (restliche Teleios-Stücke?) erklären. Er lasse seine Schätzungen aktuell unverändert und erwarte den weiteren Ausblick zusammen mit der Veröffentlichung des Q2-Berichts am 22.07. Da die Aktie gerade sein Kursziel erreicht hat, reduziert Felix Lutz, Analyst von FMR Research, seine Empfehlung von "kaufen" auf "halten".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: