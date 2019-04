XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,94 EUR -0,13% (25.04.2019, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,95 EUR +0,63% (25.04.2019, 12:10)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (25.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ein solides Auftaktquartal hat ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei zwar gegenüber dem Vorquartal um 2,5 Prozent auf fast 128,2 Mio. Euro gefallen. Allerdings sei der Zeitraum Januar bis März traditionell das schwächste bei dem Netzwerkausrüster. Gegenüber dem Vorjahr sei ein Anstieg von 3,6 Prozent zu verzeichnen gewesen. Der Umsatz habe damit zudem innerhalb der Prognosebandbreite (124 bis 134 Mio. Euro) gelegen. Das Proforma-Betriebsergebnis habe knapp 2,8 Mio. Euro bzw. 2,1 Prozent vom Umsatz erreicht, verglichen mit 8,1 Mio. Euro im vierten Quartal 2018 und 2,2 Mio. Euro im Vorjahr. Auch hier sei ADVA innerhalb der Prognosebandbreite gelandet, die von 0,0 bis 4,0 Prozent gereicht habe. "Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Sowohl Umsatz als auch die Profitabilität entwickelten sich planmäßig", so ADVA-Finanzchef Uli Dopfer.Dass die Aktie dennoch stark unter Druck gekommen sei, habe vor allem einen Grund gehabt: Der Kurs sei in den Wochen vor der Zahlenbekanntgabe stark gestiegen und es habe sich eine enormer Erwartungshaltung aufgebaut. Um diese zu erfüllen, hätte ADVA die oberen Enden der Prognosebandbreite übertreffen müssen. Doch vielleicht könne ADVA im zweiten Quartal liefern. Während der Umsatz zwischen 130 und 140 Mio. Euro herauskommen solle, stünden bei der Marge zwischen 2 und 5% auf der Agenda. Die langfristigen Wachstumstreiber seien intakt. (Ausgabe 16/2019)Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: