Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (16.08.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking: Kursrutsch nach Quartalszahlen - AktienanalyseBei ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) hat sich die von uns erhoffte Kursrally nicht eingestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Gegenteil: Mit dem Sturz auf knapp über sechs Euro seien die Papiere von ADVA Optical Networking wieder in die Nähe ihres Jahrestiefs gefallen. Ausgelöst hätten den Kursrutsch enttäuschende Quartalszahlen. Auch der Ausblick für den operativen Gewinn für das dritte Quartal hätten die Markterwartungen etwas verfehlt, habe ein Händler gesagt. Hinzugekommen seien Insiderverkäufe durch das Management, die jedoch auf Aktienoptionsprogramme zurückzuführen seien.Da die Papiere generell schwankungsanfällig sind, bestehen gute Chancen, dass die massive Unterstützung bei sechs Euro ein weiteres Mal hält und die ADVA Optical Networking-Aktie von dort aus eine Erholung startet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2019)Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: