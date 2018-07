XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (16.07.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktie: Vor kraftvollem Turnaround? - AktienanalyseDie ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) zählt zu den Optoelektroniktiteln an der Börse, wie Stefan Müller in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Sie habe aber nichts mit elektronischem Sehen zu tun, sondern optischer Datenübertragung in Glasfasernetzen. Die Firma stelle Hard- und Software für den Aufbau und Betrieb solcher Hochgeschwindigkeitsnetze her. Damit sei die Firma stark von der Telekombranche abhängig, die ja bekanntlich so ihre Probleme habe. Im Geschäftsjahr 2017 habe ADVA nach einem Umsatzrückgang von 9% sogar Verluste gemacht. Schuld seien Probleme mit zwei Großkunden in den USA, Kosten für die Akquisition des US-Wettbewerbers MRV und Aufwendungen für Sparmaßnahmen gewesen. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres seien erneut rote Zahlen geschrieben worden und im März habe die Aktie aufgrund der schwachen Kursentwicklung sogar aus dem TecDAX weichen müssen.Bei so vielen negativen Nachrichten, sei es da Zeit zum antizyklischen Einstieg? Immerhin verspreche das Management, im Gesamtjahr in die Gewinnzone zurückzukehren. Und mit den Analystenprognosen für 2019 käme die Aktie auf ein KGV von nur 13. Zudem wolle ADVA bis dahin wieder über eine positive Nettoliquidität verfügen. Klinge beides fast zu schön, um wahr zu sein, und nur spekulativ eingestellte Anleger sollten darauf setzen. Jedenfalls sollte man einen Verlust verkraften können, wenn die Hoffnung auf den kraftvollen Turnaround doch enttäuscht wird, so Stefan Müller in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 07/2018)Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: